Минобороны России обнаружило ракетные комплексы США у сирийских повстанцев

Вооруженные формирования, удерживающие восточную часть сирийского Алеппо, получают противотанковые управляемые ракетные комплексы производства США. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской, сообщает «Интерфакс».

«По информации, поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе противотанковые управляемые ракетные комплексы "Тоу" американского производства», — заявил военачальник.

Он добавил, что российская военная авиация постоянно наносит удары «по подходящим резервам и колоннам с оружием на подступах к городу» Алеппо.

В городе остаются боевики нескольких группировок, в том числе запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры».

Их атакуют силы президента Сирии Башара Асада при воздушной поддержке России.

Запад обвиняет Россию в бомбежках мирных жителей Алеппо, Москва обвинения отрицает.