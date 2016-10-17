Алишер Усманов перестал быть российским налогоплательщиком

Совладелец металлургического холдинга USM Holdings Ltd. Алишер Усманов перестал быть налоговым резидентом России. Об этом пишет российский Forbes со ссылкой на его пресс-службу.

Дело в том, что бизнесмен в 2015 году не провел в стране необходимых шести месяцев, чтобы как физлицо считаться налогоплательщиком РФ.

По словам представителя USM, сейчас Усманов не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спорте и благотворительности. В частности, он возглавляет Международную федерацию фехтования, а также является членом комиссии МОК по развитию Олимпийского телевизионного канала.