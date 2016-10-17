Русский музей принял в дар картины Евгении Васильевой

В Государственном Русском музее находятся на временном хранении переданные в дар картины экс-руководителя департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Триптих Васильевой в настоящее время находится на временном хранении как переданный в дар. Это обычная музейная практика. Картины будут находиться в этом статусе до проведения фондово-закупочной комиссии, в рамках которой музейные эксперты — обычно это 30-40 специалистов — определят художественную ценность картин и необходимость их включения в коллекцию», — цитирует сообщение агентство.

При этом дата проведения комиссии пока не уточняется.

Напомним, что в мае 2015 года Васильева была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищении нескольких миллиардов рублей бюджетных средств. Однако 25 августа 2015 года суд освободил осужденную по УДО.