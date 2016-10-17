Замдиректора лагеря на Сямозере признал себя виновным в гибели детей

Замдиректора карельского летнего лагеря «Парк-отель "Сямозеро"» Вадим Виноградов заявил в суде, что признает вину в гибели 14 детей на Сямозере. Об этом сообщает ТАСС.

«Я сделал чистосердечное признание и продолжаю сотрудничать со следствием и сотрудничаю с ним с момента задержания, полностью признал вину», — заявил Виноградов в горсуде Петрозаводска.

Суд оставил его под стражей до 19 января 2017 года.

Виноградова обвиняют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за чего по неосторожности погибли более двух людей, а также по статье «Оставление в опасности».

18 июня во время шторма на Сямозере лодки с воспитанниками лагеря перевернулись, 22 ребенка оказались в воде. Вожатые спасти их не смогли, погибли 14 детей.

Директор лагеря Елена Решетова находится под арестом, бывший руководитель карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, выдававший разрешение на работу лагеря, — под домашним арестом. Лагерь вскоре после трагедии был закрыт.