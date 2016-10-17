17 октября 2016, 09:51
Во Владимире футбольные фанаты выбежали на поле и устроили драку
Во Владимире на матче между местным «Торпедо» и «Текстильщиком» из Иваново произошла драка болельщиков. Как сообщает сайт Provladimir.ru, в потасовке участвовали около ста человек.
Фанаты дрались в перерыве воскресного матча Профессиональной футбольной лиги, когда футболисты ушли с поля.
Болельщики обеих команд выбежали на газон, при этом владимирцев было больше, чем гостей. Драка прекратилась после того, как вмешалась полиция. Полицейские задержали троих участников инцидента и оцепили гостевой сектор.
После этого игра продолжилась, матч завершился со счетом 0:0.
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