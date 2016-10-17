Во Владимире футбольные фанаты выбежали на поле и устроили драку

Во Владимире на матче между местным «Торпедо» и «Текстильщиком» из Иваново произошла драка болельщиков. Как сообщает сайт Provladimir.ru, в потасовке участвовали около ста человек.

Фанаты дрались в перерыве воскресного матча Профессиональной футбольной лиги, когда футболисты ушли с поля.

Болельщики обеих команд выбежали на газон, при этом владимирцев было больше, чем гостей. Драка прекратилась после того, как вмешалась полиция. Полицейские задержали троих участников инцидента и оцепили гостевой сектор.

После этого игра продолжилась, матч завершился со счетом 0:0.