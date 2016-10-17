17 октября 2016, 13:46
Думский комитет одобрил запрет депутатам голосовать за коллег
Комитет Государственной Думы по регламенту одобрил поправки, которые запрещают парламентариям голосовать за своих коллег в зале заседаний, на заседаниях комитетов и на совете Думы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Поправки подготовили вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов, глава фракции «Единой России» Владимир Васильев и замглавы фракции Андрей Исаев. Дума рассмотрит законопроект 19 октября.
Поправки обяжут депутатов лично голосовать за законопроекты, а также присутствовать на пленарных заседаниях.
В проекте документа говорится, что «уважительной причиной отсутствия депутата на заседании Госдумы является временная нетрудоспособность».
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