ЕС допустил признание ударов по Алеппо военными преступлениями

Авиаудары России по Алеппо могут являться военными преступлениями, говорится в коммюнике Совета Евросоюза, принятом на сегодняшнем заседании.

«С момента начала наступления режима [президента Сирии Башара Асада] и его союзников, в частности России, интенсивность и масштаб авиаударов по восточному Алеппо явно несоразмерен [угрозе]. А преднамеренные удары по больницам, медицинским работникам, школам и базовой инфраструктуре, равно как и использование бочковых бомб, кассетных бомб и химического оружия… могут являться военными преступлениями», — говорится в документе.

ЕС осудил «излишние и непропорциональные нападения со стороны режима и его союзников как преднамеренные и неизбирательные», а также направленные против гражданского населения, медицинских работников и инфраструктуры.

ЕС призвал к срочному окончанию авиаударов по Алеппо, а также к предоставлению возможности доставить гуманитарную помощь в осажденный город.

Вскоре после выхода коммюнике стало известно, что российские и сирийские правительственные войска приостанавливают операцию в Алеппо на 8 часов.

С 8:00 до 16:00 «ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиацией и ведение огня из других видов оружия», сообщил «Интерфаксу» начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Как отмечает ТАСС, представитель генсека ООН, в свою очередь, сообщил, что ООН приветствует любую паузу в боях в Алеппо и будет использовать ее для доставки помощи населению.