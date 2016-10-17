17 октября 2016, 09:34
Серена Уильямс отказалась от участия в итоговом турнире WTA
Теннисистка Серена Уильямс на странице Женской теннисной ассоциации ( WTA) в Twitter сообщила, что отказывается от участия в итоговом турнире в Сингапуре.
В видеообращении она заявляет, что не будет выступать из-за травмы плеча по настоянию врача. Она пообещала своим поклонникам сыграть на итоговом турнире в следующем году.
BREAKING: @SerenaWilliams has withdrawn from #WTAFinals. This is her message to the fans. Get well soon Serena! pic.twitter.com/E9GfwjERc0— WTA (@WTA) 17 октября 2016 г.
В конце сентября стало известно, что Уильямс пропустит турниры в Ухане и Пекине из-за непрекращающихся проблем с правым плечом
9 сентября Серена Уильямс проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в финале Открытого чемпионата США и лишилась звания первой ракетки мира.
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