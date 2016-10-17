Серена Уильямс отказалась от участия в итоговом турнире WTA

Теннисистка Серена Уильямс на странице Женской теннисной ассоциации ( WTA) в Twitter сообщила, что отказывается от участия в итоговом турнире в Сингапуре.

В видеообращении она заявляет, что не будет выступать из-за травмы плеча по настоянию врача. Она пообещала своим поклонникам сыграть на итоговом турнире в следующем году.

В конце сентября стало известно, что Уильямс пропустит турниры в Ухане и Пекине из-за непрекращающихся проблем с правым плечом

9 сентября Серена Уильямс проиграла чешской теннисистке Каролине Плишковой в финале Открытого чемпионата США и лишилась звания первой ракетки мира.