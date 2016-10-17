Генпрокуратура Украины объявила в розыск сына Януковича

Пресс-служба генеральной прокуратуры Украины объявила в розыск Александра Януковича — сына украинского экс-президента Виктора Януковича. Судом было выдано разрешение на его задержание, передает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что сын бывшего главы Украины подозревается в том, что он завладел госимуществом в особо крупных размерах: он причастен к завладению резиденции «Межигорье» стоимостью более 19,2 млн долларов. Резиденция находится под Киевом.

«В ходе расследования, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении сыну В. Януковича – А. Януковичу в причастности к указанному завладению государственным имуществом», — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Также отмечается, что бывший президент Украины Виктор Янукович был поставлен в известность о возникших в отношении его сына подозрениях.