ВКС и сирийские ВВС приостановили авиаудары в районе Алеппо

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу объявил, что военно-воздушные силы России и Сирии прекращают авиаудары в районе Алеппо с 10:00 по Москве 18 октября. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, имеющемся в распоряжение редакции «Полит.ру».

Как пояснил Сергей Шойгу, решение о досрочном прекращении ударов принято для введения 20 октября «гуманитарной паузы». Это позволит гарантировать безопасность выхода по организованным гуманитарным коридорам мирных жителей и подготовить к эвакуации больных и раненых из восточной части Алеппо.

«Обращаемся к руководству стран, имеющих влияние на вооруженные формирования в восточной части Алеппо, с предложением убедить их лидеров прекратить боевые действия и покинуть город», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее, в ночь на 18 октября, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин предложил ввести в Алеппо режим перемирия на постоянной основе при условии отделения от так называемой «умеренной» сирийской оппозиции террористических группировок.

17 октября в Минобороны РФ заявили, что в районе Алеппо 20 октября с 08:00 до 16:00 будет введена «гуманитарная пауза», на время которой военные России и Сирии прекратят боевые действия.