Российского штангиста лишили серебряной медали Олимпиады-2012

Дисциплинарный комитет Международного олимпийского комитета принял решение лишить российского штангиста Апти Аухадова серебряной медали Олимпийских игр 2012 года (Лондон), говорится в сообщении на сайте МОК.

Соответствующее решение принято в связи с положительным результатом повторной проверки допинг-проб Аухадова на запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и дростанолон.

Дисциплинарный комитет МОК в составе председателя Дениса Освальда, Хуана Антонио Самаранча и Угура Эрденера постановил дисквалифицировать Аухадова с соревнований по тяжелой атлетике ОИ-2012 в мужской весовой категории до 85 кг и лишить его серебряной медали, завоеванной на указанных соревнованиях.

На допинге также попался украинский прыгун с шестом Максим Мазурик (18-е место на ОИ-2012). Он также дисквалифицирован, его результат аннулирован.