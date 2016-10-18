Минэнерго РФ уточнило цену на газ для Белоруссии

Пресс-службе министерства энергетики России сообщила, что в 2016 году стоимость российского газа для Белоруссии останется на прежнем уровне — 132 доллара за тысячу кубометров, передает «Лента.ру».

По словам представителя ведомства, пока пресс-служба может подтвердить только цену, актуальную до конца нынешнего года. Сколько будет стоить российский газ для Белоруссии в следующем году, в Минэнерго пока не уточняют — как и размер возможной скидки.

В ведомстве также не смогли объяснить, предусматривает ли цена в 132 доллара за тысячу кубометров использование схемы, при которой Белоруссия получает скидку, а «Газпром» компенсирует потери из госбюджета РФ.

Напомним, накануне министр энергетики России Александр Новак сообщил об урегулировании газового спора с Белоруссией. По его словам, стороны достигли соглашения по ключевому условию — о погашении всех задолженностей и оплате газа «по цене в соответствии с соглашением по формуле, которая действовала до этого времени».

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко утверждал, что республика получит существенную скидку на российский газ, однако впоследствии глава правительства РФ Дмитрий Медведев опроверг эту информацию.