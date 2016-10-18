Белых разрешили жениться в СИЗО

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, который содержится под стражей по обвинению во взяточничестве, разрешили сыграть свадьбу в СИЗО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя ОНК Москвы, правозащитника Еву Меркачеву.

Меркачева отметила: «Сам Белых об этом особо не распространяется. Однако, как стало известно, некоторое время назад следователь все же дал разрешение на проведение свадебной церемонии, после чего была бюрократическая бумажная волокита, и на данный момент уже назначен день свадьбы».

Дату Меркачева назвать не смогла, поскольку ее не называет сам Белых из стремления ограничить вмешательство в его личную жизнь.

Отмечается, что церемония «пройдет согласно правилам следственного изолятора».

Сообщения о намерении Никиты Белых жениться поступали минувшим летом, датой свадьбы называли 27 августа. По информации СМИ, избраннице Белых 30 лет. Она живет в Подмосковье и пишет стихи.

Никита Белых был задержан 24 июня в московском ресторане по подозрению в получении крупной взятки. 22 августа Басманный суд Москвы продлил cрок следствия по уголовному делу в отношении Никиты Белых до 24 декабря.