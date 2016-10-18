Мемория. Андрей Болотов

18 октября 1738 года родился ученый-агроном и мемуарист Андрей Болотов

Личное дело

Андрей Тимофеевич Болотов (1738 – 1833) родился в семье мелкого помещика в селе Дворяниново Алексинского уезда Тульской губернии. Отец служил офицером, поэтому детство Андрея прошло в постоянных разъездах между Дворяниновым и местами, где располагался отцовский полк. Начальное образование получил у различных приглашенных учителей. Весной 1748 года Андрей Болотов был записан в Архангелогородский пехотный полк, и в марте 1755 года прибыл в полк, стоявший в Лифляндии. Участвовал в Семилетней войне, но постепенно осознал, что «рожден не для войны, а для науки».

В 1758–1761 годах состоял переводчиком при канцелярии генерал-губернатора Пруссии Николая Корфа в Кенигсберге. Воспользовавшись пребыванием в этом городе, посещал лекции в университете, читал много трудов по философии. В 1760 году Болотов получил чин поручика. В январе 1762 был назначен флигель-адъютантом Николая Корфа, ставшего генерал-полицеймейстером Петербурга. 14 июня 1762, воспользовавшись указом о вольности дворянства, Болотов ушел в отставку в чине капитана.

Он вернулся в Дворяниново, где посвятил свое время наукам и сельскому хозяйству. В 1764 году женился на Александре Кавериной. Стал изучать иностранную литературу по агрономии и экономике. Вступил в переписку с Вольным экономическим обществом и в 1766 году был принят в его члены. Опубликовал более тридцати статей в «Трудах Вольного Экономического общества», неоднократно был отмечен его медалями.

В 1778–1779 годах издавал журнал «Сельский житель», а с 1780 по 1789 годы – «Экономический магазин», где помещал статьи по земледелию, лесоводству, садоводству, минералогии, фармацевтике и другим областям практических знаний. Все они были или написаны самим Болотовым, или переведены им с иностранных языков.

В 1774 году Андрей Болотов стал управителеми имений дворцового ведомства в Киясовской волости Московской, а в 1776 – в Богородицкой волости Тульской губернии. Прожил с семьей в Богородицке более двадцати лет. Подготовил план застройки города, по его инициативе был разбит первый в России пейзажный парк (парк имения графов Бобринских, ныне Богородицкий дворцово-парковый ансамбль). При нем в Богородицке были открыты пансион для благородных детей и волостное училище для крестьян.

Болотов часто приезжал в Москву, где познакомился и близко подружился с издателем Николаем Новиковым, который напечатал многие труды Болотова. Переписка между ними поддерживалась до самой смерти Новикова в 1815 году.

В 1787 году Болотов вышел в отставку в чине коллежского асессора и вернулся в Дворяниново. Во время Отечественной войны 1812 года 74-летний Болотов организовал партизанский отряд. Умер Болотов в Дворянинове 16 октября 1833 года.

Чем знаменит

Выдающийся деятель отечественного сельского хозяйства, оставивший множество трудов с практическими рекомендациями по самым разным областям растениеводства, основанных как на зарубежной литературе, так и на многолетних личных опытах. Читатели его статей получали рекомендации по севообороту, подготовке посадочного материала, внесению удобрений, борьбе с сорняками, обрезке, сроках различных полевых работ, выращиванию овощей, льна, пшеницы. Особенно любил Болотов садоводство и посвятил много времени выращиванию яблонь. Им был подготовлен каталог («Изображения и описания разных пород яблоков и груш, родящихся в Дворенинских, а отчасти и в других садах; рисованы Андреем Болотовым 1797 – 1800»), в котором была представлена первая классификация сортов плодовых деревьев. Благодаря усилиям Болотова в России распространились картофель и томат. Он также давал советы по поводу «рубления, поправления и заведения лесов» и составил «Руководство к познанию лекарственных трав». Книга Болотова «Деревенское зеркало, или Общенародная книга, сочиненная не только, чтобы ее читать, но чтобы по ней и исполнять» стала первым русским пособием по организации труда в сельском хозяйстве.

О чем надо знать

Выдающимся памятником мемуарной литературы стали воспоминания Андрея Болотова, изданные под названием «Жизнь и приключения Андрея Болотова» в 1871 – 1873 годах. Издание составило четыре обширных тома, а повествование в нем охватило период от рождения Андрея Болотова до 1795 года. Позднее были найдены и изданы мемуары до 1805 года. По свидетельству родных, Болотов продолжал свои записки и дальше и дошел в них до 1816 года, но эта часть воспоминаний осталась неизданной. «Жизнь и приключения Андрея Болотова» – уникальный источник сведений о помещичьем быте XVIII века, жизни при дворе Петра III и Екатерины II. В мемуарах описаны события, очевидцем которых был автор: московский чумной бунт 1771 года, казнь Пугачева. В них содержится рассказ о московских знакомых Болотова: Николае Новикове, Михаиле Хераскове, Николае Карамзине и других. К воспоминаниям примыкает труд «Памятник претекших времян, или Краткия исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах», где Болотов рассказывает о событиях царствования Павла I.

Прямая речь

«И можно ль было мне с нею говорить о чем-нибудь, а особливо по ее молодости. Я и с матерью ее очень мало говорил, а потому и смущает меня теперь наиболее-то, что я не могу ничего еще судить о ее разуме и боюсь пуще всего, что не глупа ли она. Итак, пожалуйста, как можно пораспроведай моя голубка о том, умеет ли она по крайней мере грамоте и читать и писать, и не охотница ли читать книги? Куда бы мне хотелось, чтобы она была к сему сколько-нибудь охотница и мне могла б в том сколько-нибудь сотовариществовать. Также поразведай, сколько тебе будет можно, и о том, к чему она наиболее охотница; также не дурного ли нраву. Дурной нрав ведь и смаленьку уже в человеке приметен, и этого я боюсь всего более. А постарайся также узнать и о склонностях и охотах ее матери, мне и о том нужно бы очень знать».

Из «Жизни и приключений Андрея Болотова», автор дает наставления свахе по поводу своей будущей невесты.

«Было то целое семейство пернатых тварей, разгуливавшее тут по лужку, покрытому молодою травою, тварей, которые толико для нас нужны, которыми одарила нас преимущественно натура и которою мы довольно за то возблагодарить не можем. Было то целое стадо маленьких гусеняточек. Ах! как прекрасны они теперь! сии нежные и слабые твари. Не инако как бархатную одежду они иметь на себе теперь кажутся. Желто-зеленый мягкий и нежный пушок, которым они покрыты, имел столь живой прекрасный колер, что не можно было на него довольно насмотреться. Между ними и старыми гусями не было ни малейшего еще сходства, и если б они нам не таковы были известны, то бы поверить было трудно, чтоб они были дети оных. С каким невинным пиканьем бегали и резвились бедняжки сии тут вокруг своей матери и вокруг маленького корытца, поставленного с водою для оных. С какою нежностью щипали носочками своими молодую травку, и с какою осанкою выступала тут старуха их мать, предводительствующая всеми ими. Казалось, что она гордилась тем, что произвела себе толь прекрасное семейство. С некаким величавым видом переступала она с ноги на ногу, обхаживая вокруг их и оберегая оных от всех зол, могущих случиться с ними. То и дело простирала она взоры свои на все стороны, но то и дело обращала оные и на птенцов своих, толико ей любезных. Товарищ и супруг ее разделял с нею все ее труды и заботы. Он не отходил также ни на пядень от сих маленьких и прекрасных тварей и готов был всякую минуту защитить оных. Несколько времени смотрел я с особливым удовольствием на сие сонмище маленьких и нежных гусеняток и любовался невинными упражнениями их. Мир и совершенное спокойствие господствовало между ими».

А. Т. Болотов «Письма о красотах натуры»

«Мы не можем брать на себя подробной оценки помологического труда А. Т. Болотова; скажем только, что мы находим общую часть, его, то есть, что незабвенный автор называет краткими предварительными замечаниями, чуть ли не дельнее всего, что написано в этом роде по настоящее время учеными иностранными помологами. Не забудем, что Андрей Тимофеевич начал свой труд тогда, когда заграничная литература не представляла почти ничего письменного по этой части, ибо общепринятая система известного помолога Диля появилась в Германии только в 1799 г. Итак, в глухом уголке России, в деревне одного из малоизвестных уездов Тульской губернии, жил в конце прошедшего [XVIII] столетия человек, который мог бы назваться отцом научной помологии, и начертал свою собственную систему сортов яблок и груш в то время, когда систем еще не существовало в остальной Европе».

Из предисловия А. К. Грелля к изданию болотовского каталога сортов яблонь и груш (1861)

12 фактов об Андрее Болотове

Первый литературный опыт Болотова был издан в 1761 году. «Памятная книжка, или Собрание разных нравоучительных правил, собственно себе для разных случаев написанных» содержала 365 моральных правил по числу дней года.

В 1762 году Григорий Орлов попытался привлечь Болотова к готовящемуся заговору в пользу Екатерины II, но Болотов предпочел уклониться.

Болотов написал первую в России научно-популярную книгу для детей «Детская философия» и детскую энциклопедию «Кунсткамера душевная».

В начале 1790-х Болотов выпускал для узкого круга лиц рукописную газету «Богородицкий вестник» с сообщениями о событиях в революционной Франции, сведения о которых черпал из французских и немецких газет.

Болотов вывел три сорта яблони: Болотовка, или Дворяниновка, Андреевка и Ромодановка.

Болотов сочинил несколько загадок для детей. Вот одна из них: «В лесу живучи, на зверя похож, лазить умею, а бегать не скор; живыми питаюсь, а живу не на земле; люди не любят, да я их люблю» (ответ – вошь).

Болотову также принадлежит ряд религиозно-нравственных сочинений («Путеводитель к истинному человеческому счастью», «Чувствования христианина при начале и конце каждого дня, относящиеся к самому себе и к Богу»), драмы («Честохвал», «Несчастные сироты», «Награжденная добродетель»), религиозные и натурфилософские стихотворения. Пьеса «Несчастные сироты» интересна многочисленными совпадениями с «Недорослем» Дениса Фонвизина, ко времени ее написания еще не оконченным. Все пьесы ставились в домашнем театре Болотова в Богородицке.

Помимо занятий сельским хозяйством и литературных опытов Болотов писал картины маслом и акварелью и сочинял духовную музыку.

Выступив в качестве литературного критика, Андрей Болотов написал «Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков» (1791), где выразил свое мнение о 50 романах.

Андрей Болотов впервые в России применил физиотерапию электричеством для лечения больных, описав свои опыты в труде «Краткие и на опытности основанные замечания о електризме и о способности електрических махин к помоганию от разных болезней».

Болотов похоронен на кладбище села Русятина (ныне Заокского района Тульской области)

Жена Андрея Болотова пережила мужа на один год и скончалась в возрасте 85 лет, проведя в замужестве 70 лет.

Материалы об Андрее Болотове

Статья об Андрее Болотове в русской Википедии

Статья об Андрее Болотове в энциклопедии «Кругосвет»

Произведения в Библиотеке Максима Мошкова

Андрей Болотов в Большой биографической энциклопедии

Андрей Болотов в проекте «Хронос»

Музей-усадьба Андрея Болотова

Богородицкий дворец-музей и парк

Бердышев А.П. Андрей Тимофеевич Болотов – Москва: Агропромиздат, 1988