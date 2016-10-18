СМИ рассказали о возможной смене стратегии США в Сирии из-за С-300

Американские военные задумались об изменении своей стратегии в Сирии из-за установки российской системы ПВО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в оборонных ведомствах США.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что разместив ракетные установки С-400 и С-300 в Сирии, Россия повысила «ставки конфронтации».

Многие военные видят в этом угрозу войны, при этом некоторые из них сомневаются в способности российских установок противостоять технологии «стелс» американских самолетов, пишет издание.

О размещении Россией в Сирии систем ПВО С-300 сообщалось в начале октября. Отмечалось, что система может перехватывать самолеты и крылатые ракеты. Потенциально она может противостоять любой крылатой ракете США.