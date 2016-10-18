18 октября 2016, 11:18
СМИ рассказали о возможной смене стратегии США в Сирии из-за С-300
Американские военные задумались об изменении своей стратегии в Сирии из-за установки российской системы ПВО. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в оборонных ведомствах США.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что разместив ракетные установки С-400 и С-300 в Сирии, Россия повысила «ставки конфронтации».
Многие военные видят в этом угрозу войны, при этом некоторые из них сомневаются в способности российских установок противостоять технологии «стелс» американских самолетов, пишет издание.
О размещении Россией в Сирии систем ПВО С-300 сообщалось в начале октября. Отмечалось, что система может перехватывать самолеты и крылатые ракеты. Потенциально она может противостоять любой крылатой ракете США.
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