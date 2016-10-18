В России за месяц изменились цены на автомобили 26 брендов

С середины сентября по середину октября 26 производителей изменили стоимость новых легковых автомобилей, официально представленных на рынке России. Об этом сообщается в материалах на сайте агентства «Автостат».

Большая часть изменений произошла в сторону удорожания продукции. В частности, возросла стоимость BMW 4-й серии в кузове купе, а также ряда комплектаций Gran Coupe аналогичной серии. В целом рост цен на эти модели BMW составил от 1,2 до 4,9%.

Купе Mercedes-AMG GLЕ 43 выросло в цене на 0,7%, а стоимость Mazda 6 выросла на 0,1 — 2,3%. Кроме того, увеличились цены на седаны и универсалы Hyundai i40, а также на кроссоверы Hyundai Creta. Рост стоимости составил от 0,9 до 1,6%.

Подорожали кроссоверы Lexus NX, Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai, Cadillac SRX. Рост цен затронул и «АвтоВАЗ»: цена внедорожника LADA 4×4 Urban выросла на 0,1%. Топовые комплектации Luxe и Luxe-Multimedia седана Vesta подорожали на 3,3 — 3,5%.

Последнее существенное удорожание иностранных автомобилей в России отмечалось в середине марта, когда более 50% автопроизводителей за месяц подняли цены на свою продукцию.