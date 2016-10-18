Грабитель захватил заложников в брюссельском супермаркете

В пригороде столицы Бельгии вооруженный грабитель взял в заложники около 15 человек в одном из супермаркетов, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в супермаркете сети Carrefour в коммуне Форест, к югу от Брюсселя. Мужчина, вооруженный ножом, не выдвигая никаких требований, заявил, что заложники ему нужны для того, чтобы «не сесть в тюрьму».

По данным местной полиции, мотивом преступления могла стать попытка грабежа. Позднее бельгийское телевидение сообщило, что нападавший задержан.