18 октября 2016, 21:24
Грабитель захватил заложников в брюссельском супермаркете
В пригороде столицы Бельгии вооруженный грабитель взял в заложники около 15 человек в одном из супермаркетов, сообщает Reuters.
Инцидент произошел в супермаркете сети Carrefour в коммуне Форест, к югу от Брюсселя. Мужчина, вооруженный ножом, не выдвигая никаких требований, заявил, что заложники ему нужны для того, чтобы «не сесть в тюрьму».
По данным местной полиции, мотивом преступления могла стать попытка грабежа. Позднее бельгийское телевидение сообщило, что нападавший задержан.
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