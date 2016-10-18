Египет официально попросил Россию поставить вертолеты для «Мистралей»

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук сообщил о просьбе египетской стороны к РФ о поставке вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа «Мистраль». Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Обращение от египетской стороны о поставке вертолетов Ка-52 корабельного базирования нами получено. Заказчик рассматривает возможность формирования нескольких вертолетных эскадрилий. Точное количество будет согласовано в ходе дополнительных переговоров», — рассказал Пунчук.

Ряд аналитиков предполагают, что Египет может закупить не менее 16 вертолетов Ка-52К и столько же вертолетов Ка-29/31. Отмечается, что Ка-52К может поражать даже бронированную технику и является корабельным вариантом разведывательно-ударного вертолета.

Напомним, Египет приобрел у Франции построенные для России «Мистрали». Их продажа России была отменена после присоединения Крыма к РФ и введения санкций со стороны США и стран Евросоюза. Два вертолетоносца уже приняты на вооружение египетскими военными.