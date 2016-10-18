Чуркин предложил отделить сирийскую оппозицию от террористов

Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что если отделить сирийскую умеренную оппозицию от террористов, режим прекращения огня в Алеппо будет непрерывным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но мы видели ситуации, когда "Нусра" (запрещена в РФ) немедленно воспользовалась любым режимом прекращения огня для перегруппировки и получения оружия, чтобы продолжать бои повсюду», — сказал Чуркин.

Постпред РФ заявил, что если удастся размежевать оппозицию и террористов, то «ан-Нусру» можно будет поставить перед выбором – покинуть город, либо вступить в борьбу.

16 октября войскам умеренной оппозиции удалось выбить террористов «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) из города Дабик на севере Сирии.