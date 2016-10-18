Эксперт Аркадий Дубнов: РФ может восстановить честь своей дипоматии при повторном голосовании в ЮНЕСКО по Иерусалиму

Честь российской дипломатии еще может быть восстановлена при повторном голосовании в исполкоме ЮНЕСКО по Иерусалиму. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook Аркадий Дубнов, эксперт по странам СНГ, комментируя сообщения о предстоящем новом голосовании.

«МИД РФ vs В.В.Путин?

Какой, однако, неожиданный поворот темы!

По требованию еврейской общины Мексики, возмущенной голосованием делегации своей страны в ЮНЕСКО за предложенную Палестиной и Египтом резолюцию, не признающую связь евреев с Храмовой горой в Иерусалиме, исполком ЮНЕСКО проведет повторное голосование.

Как известно, Россия также вместе с рядом арабских и исламских государств поддержала эту резолюцию, что главный раввин России назвал «оскорблением чувств всех верующих евреев». Осудили позицию российской делегации и ряд исламских богословов России.

Координационный совет российских соотечественников в Израиле выразил надежду, что «официальные лица России выступят с разъяснением своей позиции в ЮНЕСКО и в ближайшее время сумеют исправить их вопиющую некомпетентность».

Напомнили в этой связи, что и что Путин признавал «сакральное и цивилизационное значение Храмовой горы в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм»…



На прошлой неделе одно из «официальных лиц России», спикер МИД Мария Захарова, отвечая на мое нетерпеливое желание услышать ее комментарий в связи с этой «постыдной страницей в истории российской дипломатии», любезно пообещала мне это сделать в своем комментарии к моему посту в ФБ: «Я обязательно прокомментирую, как только те, кто занимается ЮНЕСКО, подготовят материалы. Я Вас ни разу не подводила…».



Похоже, что «материалы» все еще готовятся, либо не дошли до г-жи Захаровой, поскольку прошло уже четыре дня и обещанного комментария так и не появилось. Впрочем, возможно спикеру МИД, как и в прошлый раз, просто некогда, - много времени занимает необходимость защищать свободу слова от британских властей, закрывших банковские счета Russia today.



Но я не в обиде на Марию Захарову, мне достаточно будет узнать, что честь российской дипломатии хотя бы отчасти окажется восстановленной в результате иной, более достойной позиции России, занятой ею при повторном голосовании в ЮНЕСКО.



Иначе ведь придется доложить В.В.Путину, что МИД игнорирует его мнение.

А это вам не еврейская община какая-нибудь…», – отметил Аркадий Дубнов.

О том, что исполком международной организации ЮНЕСКО принял резолюцию по Иерусалиму, отрицающую связь еврейского народа с Храмовой горой, стало известно в конце прошлой недели. В резолюции говорилось об особой связи ислама с Иерусалимом, без упоминания о правах евреев на святыни этого города. Резолюцию поддержали делегации России, Китая, Алжира, Бангладеш, Марокко, Омана, Ливана, Катара, Ирана.