Экспертиза «Полит.ру»: В закрытии счетов RT в британском банке нет ничего необычного

Закрытие счетов российского телеканала Russia Today (RT) в британском банке не является экстраординарной ситуацией, шумиха вокруг этого факта нагнетается напрасно. Такое мнение высказали многие пользователи социальных сетей, прокомментировавших информацию о счетах RT.

Ашот Товмасян, директор инвесткомпании MFS, пишет: «Нагнали шумиху вокруг RT, a ведь банк имеет право закрыть счет и перевести его в другой банк. А выдано было, что счета заблокировали.»

В связи с тем, что российский телеканал активно транслирует провластную позицию, разброс мнений о том, как относиться к подобному решению, варьируется от «Давно пора!» и «Прекрасные новости! Ждем таких же новостей из других стран.» до «Зачем держать счета в Великобритании?» и «Свобода слова и плюрализм мнений в UK в действии...»

Сергей Зотин, инженер-программист в компании Colligo, высказал такое мнение: «Судя по всему, прижали их по санкционной тематике. Банк не хочет рисковать с нарушением режима санкций. Возможно там в счетах мелькали санкционные имена. Банк понятное дело об этом будет молчать, но счета от греха подальше закрыл. Это мне кажется наиболее правдоподобной версией.»

Марина Борисовна Петрова (Марина Мейсон) призывает обратить внимание на немаловажное обстоятельство: банк действовал вовсе не против российского телеканала. «Прочитайте Великобританский первоисточник, а не плачь Симоньян выкладывайте в сеть! Закрыты все счета иностранных вкладчиков(!!!), а не одной мадам RT!»

Пользователь под именем Сергей Ветошкин отмечает: «Мне странны истерики главы RT Симоньян. Обычная рабочая ситуация. Банк не прекратил обслуживание RT, но сообщил, что через месяц закончит это делать, по каким причинам не сообщил или нам не сообщили. Деньги себе телекомпании не присвоил себе. Времени, чтоб найти другую кредитную организацию на обслуживание счетов RT вполне достаточно. Но ведь гражданке Симоньян проще истерить на весь интернет, ибо она, как и наши гос. СМИ, просто уже иначе не умеют.»

Напомним, о том, что банк NatWest, который входит в the Royal Bank of Scotland, закрывает счета британского подразделения канала, стало известно вечером 17 октября из сообщения директора телеканала Маргариты Симоньян. При этом первоначально она сообщила, будто счета были заблокированы. Позже выяснилось, что блокировки не было, а речь идет о закрытии счетов в течение ближайшего месяца.

В RT назвали решение банка «непостижимым» и связали с политическими мотивами, а российский МИД обвинил британские власти в «грубом нарушении основополагающих принципов свободы слова». Однако официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй назвала решение банка «внутренним делом банка».