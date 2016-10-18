Американская ракета Antares с российскими двигателями стартовала к МКС

Американская ракета-носитель Antares, стартовавшая с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, успешно вывела на орбиту коммерческий космический корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается в официальном твиттере НАСА.

В настоящее время орбитальный корабль развернул панели солнечных батарей.

Беспилотный космический грузовик Cygnus должен доставить на МКС более 2300 кг грузов (5100 фунтов). Миссия по стыковке и доставке грузов рассчитана на шесть суток.

Запуск ракеты осуществила компания Orbital ATK. Носитель в составе первой ступени был оснащен российскими двигателями РД-181.

Предыдущий корабль этой модели был отправлен на станцию 22 марта с помощью ракеты Atlas V.

Ранее сообщалось, что подмосковное НПО «Энергомаш» в 2017-2018 годах поставит в США 14 ракетных двигателей РД-181. Контракт на поставку двигателей в США был подписан в декабре 2014 года.

16 октября стало известно о том, что НАСА отказалось продлевать контракт с РФ на доставку космонавтов на МКС. В запланированный срок будет введен в эксплуатацию американский пилотируемый корабль, на котором американских астронавтов будут доставлять на МКС.