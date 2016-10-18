Минобороны подняло по тревоге военных Центрального военного округа

В ходе контрольной проверки по итогам 2016 года подняты по тревоге соединения и воинские части Центрального военного округа, дислоцированные в Западной и Южной Сибири, в том числе подразделения зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом РИА Новости сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

Он также рассказал, что в проверке задействованы мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, экипажи авиабазы Толмачево, дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, отряды специального назначения, а также специалисты всех видов обеспечения.

«Ранее органы военного управления крупнейшего в России округа отработали развертывание группировки войск на Центральноазиатском стратегическом направлении», — добавил Рощупкин.

После отработки всех видов боевых действий командование оценит боеспособность подразделений. Впервые анализировать сплоченность и настрой 20 тысяч военных будут психологи. Проверка продлится пять суток.