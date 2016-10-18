Представитель Белого дома намекнул на употребление Трампом наркотиков

В ходе брифинга по поводу президентской кампании в США официальный представитель Белого дома Джош Эрнест прозрачно намекнул на то, что поведение кандидата-республиканца Дональда Трампа может объясняться употреблением наркотиков, передает CNN.

Таким образом Эрнест ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Трампа о том, что ему самому и его сопернице из стана демократов Хиллари Клинтон необходимо перед очередными дебатами сдать допинг-тесты.

«Это курьезный поворот в нынешней кампании, — заявил Эрнест. — Вы хотите мне сказать, что кандидат, который на протяжении двух первых раундов дебатов шмыгал носом, теперь обвиняет другого кандидата в употреблении наркотиков?»

Журналисты были явно удивлены ответом пресс-секретаря Белого дома и даже переспросили, что именно он имел в виду. После этого Эрнест попытался выдать свои слова за шутку и пояснил, что «просто попытался немного повеселиться» и ожидал от своих визави соответствующей реакции. «Наверное, просто шутить не умею», — признал представитель администрации Обамы.