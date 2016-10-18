Саудовского принца казнили за убийство друга

В Саудовской Аравии сегодня, 18 октября, был приведен в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бен Сауда Аль Кебира — одного из членов королевской семьи, который был признан виновным в убийстве своего друга, передает телеканал Аl Аrabiya со ссылкой на заявление саудовского министерства внутренних дел.

Этот смертный приговор стал первой казнью представителя королевской семьи в истории этой саудовской монархии. Он был утвержден Верховным и Апелляционным судами Саудовской Аравии.

Турки бен Сауда Аль Кебир три года назад участвовал в коллективной потасовке в палаточном лагере в Эр-Рияде, открыл огонь из своего оружия, застрелил собственного друга Адиля аль-Мхемида и ранил еще одного человека. В королевстве это происшествие вызвало большой ажиотаж, за ходом следствия и судебными процессами наблюдало все население страны.