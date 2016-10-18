«Полит.ру» проводит опрос о защите русской сказки

17 октября детский писатель Владислав Бахревский в ходе Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» в Ставрополе заявил, что при Министерстве культуры России создано общество защиты русской сказки, сообщает ТАСС.

Как уточнил писатель, общество уже сформировано – осталось проработать финансовые и юридические вопросы.

«Детская литература — это передовой край борьбы, что в детстве получит человек, тем он и станет», – заявил Бахревский.

В традиционном опросе «Полит.ру» предлагает читателям поделиться своим мнением о том, от кого или от чего нужно защищать русскую сказку.