СМИ узнали причину отсрочки назначения Фрадкова в РЖД

Назначение бывшего директора Службы внешней разведки (СВР) Михаила Фрадкова на пост председателя совета директоров РЖД может не состояться, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания утверждают, что поскольку Фрадков находится под санкциями, это может негативно сказаться на работе компании. Евросоюз запрещает представителям европейским бизнесменам вести дела с фигурирующими в списке юридическими лицами.

Один из источников издания предположил, что если Фрадков станет руководителем РЖД, держатели еврооблигаций могут потребовать досрочного погашения по бумагам.

«У РЖД денег нет, это будет дефолт», — сказал собеседник «Ведомостей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представители РЖД и аппарата вице-премьера РФ Аркадия Дворковича комментировать задержку назначения Фрадкова отказались.

Старший аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов сообщил изданию, что Владимир Якунн, который руководил РЖД в 2014-2015 годах, также входил в санкционный список. Однако на деятельность компании это никак не повлияло.