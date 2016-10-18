Минэкономразвития в третий раз за месяц изменило прогноз по ВВП

Министерство экономического развития РФ (МЭР) в третий раз за октябрь по поручению правительства скорректировало прогноз социально-экономического развития страны, пишет 18 октября газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Последний прогноз изменен в лучшую сторону. В частности, базовый сценарий социально-экономического развития страны предусматривает рост ВВП в 2017 году на 0,6%, в 2018 году – на 1,7%, и в 2019 году – на 2,1%. Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП на 0,2%, 0,9% и 1,2% соответственно.

По информации источника, уточненный прогноз МЭР уже направлен в Министерство финансов РФ, а после вместе с бюджетом будет внесен в правительство.

Ранее Минэкономразвития снижало рост ВВП из-за требования правительства удержать инфляцию на уровне 4%. Ведомство также согласилось с падением курса рубля, предусмотренным Минфином, в прогнозе ведомства ожидается 67,5 рубля, 68,7 рубля и 71,1 рубля за доллар в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно.