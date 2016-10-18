Глазьев рассказал о растущем риске девальвационного шока в России

Советник президента России Сергей Глазьев заявил о росте риска девальвационного шока, который может возникнуть на фоне снижения конкурентоспособности технологий в РФ. Об этом сообщает Rambler News Service.

«Это будет девальвационным шоком и вызывать инфляционные волны», — рассказал Глазьев.

Он также отметил, что в сложных экономических условиях, когда введены санкции в отношении России и падают цены на углеводороды, необходимо формирование внутренних источников для финансирования роста экономики страны. Он подчеркнул, что эти внутренние источники должны быть максимально независимы от колебаний мировых цен на нефть.

Глазьев критически рассматривает политику Центробанка России, а также высказывается против сокращения расходов бюджета. В частности, он выступает за целенаправленную кредитную эмиссию, обеспечение стабильного курса рубля к доллару, снижение банковской маржи и ключевой ставки ЦБ.