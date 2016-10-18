Хеллоуин и День всех святых стали выходными в Закарпатье

Закарпатская облгосадминистрация приняла решение сделать выходными днями Хеллоуин и День всех святых, передает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ОГА. Ее председатель Геннадий Москаль пояснил, что в эти дни христиане западного обряда поминают умерших.

Распоряжение будет действовать только на территории Закарпатской области Украины. Ее жителей ждут три выходных подряд — воскресенье 30 октября, понедельник 31 октября и вторник 1 ноября. Суббота 29 октября будет рабочим днем.

В пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации пояснили, что перенос рабочего дня был осуществлен с целью дать жителям Закарпатья возможность « посетить могилы своих родных и близких в других районах области или регионах Украины».