В окружении Олланда рассказали о его планах встретиться с Путиным

Высокопоставленный источник в окружении президента Франции Франсуа Олланда сообщил, что глава республики собирается обсудить сирийский кризис со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита «нормандской четверки» в Берлине, передает AFP.

Помимо мероприятий, входящих в саму программу саммита, в столице Германии в это время пройдет трехсторонняя встреча Олланда с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Петром Порошенко, посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины. О ней ранее сообщал Киев, а впоследствии информацию подтвердили Париж и Берлин.

Информация о готовящейся «сирийской» встрече Олланда с Путиным подтверждения пока не получила. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ действительно прибудет в Берлин 19 октября для участия во встрече «нормандской четверки» с Олландом, Меркель и Порошенко.

Напомним, 19 октября должен был состояться ранее запланированный визит Путина в Париж, однако 11 октября он передумал ехать во Францию, поскольку Елисейский дворец решил сделать основной темой его поездки не открытие религиозно-культурного центра, а ситуацию в Сирии. Двумя днями ранее Олланд выразил сомнение в том, что визит его российского коллеги будет результативным.