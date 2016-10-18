Сергей Иванов рассказал о бережном отношении Путина к кадрам

Экс-глава администрации президента России Сергей Иванов заявил, что Владимир Путин бережно относится к кадрам и не настаивает на кадровых перестановках, передает РИА Новости.

«Ничего революционного не произошло. Президент бережно относится к кадрам и не сторонник бессмысленной чехарды, когда люди меняются просто ради того, чтобы их поменять», — цитирует агентство слова Сергея Иванова.

12 августа 2016 года Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности руководителя администрации президента. После этого Иванов был назначен спецпредставителем главы государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.