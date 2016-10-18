СМИ узнали о подготовке властей Японии к отречению императора

Японские власти готовят законодательную базу для добровольного отречения императора Акихито от престола, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Страны восходящего солнца.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время в Японии нет законодательной базы для отречения императора, поэтому может потребоваться принятие соответствующего закона.

При этом предполагается, что 82-летний Акихито отречется от престола не ранее чем в 2018 году.

Сообщения о намерении японского императора отречься от трона поступали летом текущего года, однако тогда их опровергли.

Наследником престола является 56-летний принц Нарухито.