18 октября 2016, 12:22
СМИ узнали о подготовке властей Японии к отречению императора
Японские власти готовят законодательную базу для добровольного отречения императора Акихито от престола, сообщает Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Страны восходящего солнца.
Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время в Японии нет законодательной базы для отречения императора, поэтому может потребоваться принятие соответствующего закона.
При этом предполагается, что 82-летний Акихито отречется от престола не ранее чем в 2018 году.
Сообщения о намерении японского императора отречься от трона поступали летом текущего года, однако тогда их опровергли.
Наследником престола является 56-летний принц Нарухито.
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