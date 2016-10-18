18 октября 2016, 14:31
Джоли впервые сфотографировали после развода с Брэдом Питтом
Голливудскую актрису Анджелину Джоли впервые заметили в обществе после сообщений о разводе с актером Брэдом Питтом, передает ET Online.
Журналистам удалось сфотографировать Джоли на калифорнийском курорте Малибу, где она осматривала новое съемное жилье. Актрису сопровождал старший брат Джеймс Хейвен и пятеро из ее шестерых детей (Шайло, Захара, Пакс, Нокс и Вивьен).
В доме семья пробыла не более часа. Вместе с Джоли и ее близкими в помещени находились телохранители. За детьми присматривали няни. Как утверждает источник, актриса находилась в «очень счастливой и расслабленной обстановке».
Ранее сообщалось, что бывший телохранитель голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта назвал себя неофициальным отцом их детей.
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