Джоли впервые сфотографировали после развода с Брэдом Питтом

Голливудскую актрису Анджелину Джоли впервые заметили в обществе после сообщений о разводе с актером Брэдом Питтом, передает ET Online.

Журналистам удалось сфотографировать Джоли на калифорнийском курорте Малибу, где она осматривала новое съемное жилье. Актрису сопровождал старший брат Джеймс Хейвен и пятеро из ее шестерых детей (Шайло, Захара, Пакс, Нокс и Вивьен).

В доме семья пробыла не более часа. Вместе с Джоли и ее близкими в помещени находились телохранители. За детьми присматривали няни. Как утверждает источник, актриса находилась в «очень счастливой и расслабленной обстановке».

Ранее сообщалось, что бывший телохранитель голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта назвал себя неофициальным отцом их детей.