Патриарх Кирилл встретился в Лондоне с английской королевой

Одним из главных событий визита патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Великобританию стала встреча с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

«На встрече обсуждались различные вопросы, в том числе Патриарх Кирилл рассказал королеве о возрождении Церкви в России в последние 20 лет, о строительстве храмов, о развитии богословской науки, об увеличении числа епархий, в целом — о духовном подъеме, который существует сейчас в России. Также шла речь о положении христианства в Европе», — сообщает пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

На официальном сайте РПЦ отмечается, что «Святейший Патриарх поздравил британскую королеву с 90-летием со дня рождения и подарил ей образ Божией Матери «Скоропослушница», выполненный в русских ювелирных традициях».

В свою очередь, Елизавета II подарила Кириллу свой портрет и портрет своего супруга герцога Эдинбургского Филиппа. По словам священнослужителей, патриарх воодушевлен прошедшей встречей.

Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил: «У патриарха Кирилла могут быть интересные предложения. Я надеюсь, что его визит приведет к изменению позиции Кремля», передает ТАСС.



Напомним, что визит патриарха в Великобританию 15-18 октября приурочен к 300-летию присутствия РПЦ на Британских островах.