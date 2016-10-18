Минтруд предложил отказаться от индексации маткапитала до 2020 года

Министерство труда РФ разработало законопроект, предусматривающий отказ от индексации материнского капитала до 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Такое предложение выдвинуто «с учетом финансово-экономической ситуации в стране».

Ранее Минтруд предложил принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат — один раз в год 1 февраля на величину инфляции.