18 октября 2016, 15:10
Минтруд предложил отказаться от индексации маткапитала до 2020 года
Министерство труда РФ разработало законопроект, предусматривающий отказ от индексации материнского капитала до 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Такое предложение выдвинуто «с учетом финансово-экономической ситуации в стране».
Ранее Минтруд предложил принять с 2018 года единый механизм индексации социальных выплат — один раз в год 1 февраля на величину инфляции.
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