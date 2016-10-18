Маркин получил из рук Бастрыкина медаль «За заслуги»

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин вручил бывшему официальному представителю ведомства Владимиру Маркину медаль «За заслуги», сообщается на сайте СКР.

При награждении Бастрыкин поблагодарил Владимира Маркина за службу и пригласил занять место в Общественном совете при СКР, на что тот ответил согласием.

Председатель Следственного комитета отметил заслуги бывшего подчиненного: он, по словам Бастрыкина, «с нуля строил информационную политику, основанную на принципах открытости и оперативности», и предложил новые подходы в работе со средствами массовой информации и социальными сетями — « очень смелые и в итоге оправдавшие себя».

Благодаря усилиям своего официального представителя (теперь уже бывшего) Следственный комитет стал «одним из узнаваемых правоохранительных органов с индивидуальным имиджем». Кроме того, Бастрыкин отметил в работе Маркина «приоритет качественного подхода при освещении событий, относящихся к его компетенции».

Напомним, Владимир Маркин возглавлял управление по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России с 2011 года — то есть с тех пор, когда СКР стал самостоятельным ведомством. Рапорт об отставке он подал 21 сентября, а 7 октября указ о его увольнении был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

12 октября Маркин занял должность первого заместителя генерального директора «РусГидро». Он заявил, что и после увольнения планирует помогать Следственному комитету методическими советами и — при наличии свободного времени — своим участием в творческих проектах. В частности, по словам Маркина, у него есть планы по созданию тематического телеканала «Следком-ТВ».