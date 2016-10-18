Медведев рассказал о снижении реальных доходов населения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании о ходе реализации плана действий правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития РФ в 2016 году, что реальные доходы россиян уменьшились, сообщает «Интерфакс».

Медведев отметил: «Уровень безработицы сохраняется практически на той же самой цифре, что и в прошлом году – 5,6%. С другой стороны, экономическая ситуация остается непростой, реальные доходы людей уменьшились, люди наши стали меньше тратить, и, конечно, это не лучшим образом сказывается на экономических показателях, включая показатели розничной торговли».

При этом глава правительства отметил позитивные тенденции в российской экономике: «Во-первых, пусть хоть и небольшой, но все же рост промпроизводства, в том числе в целом ряде отраслей он более заметный – лесной, легкой промышленности, химической, производстве машин и оборудования и, конечно, в сельском хозяйстве. Во-вторых, у нас инфляция значительно ниже, чем была в прошлом году в то же самое время – около четырех с небольшим процентов за девять месяцев».

Для обеспечения стабильного социально-экономического развития России в 2017 году премьер поручил Минэкономразвития «до 1 декабря текущего года представить план работы на 2017 год. Как должна продолжиться деятельность в следующем году».