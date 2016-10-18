СМИ сообщили о встрече Вексельберга с Бастрыкиным по делу «Реновы»

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг встречался с главой Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным по делу задержанного топ-менеджера компании Евгения Ольховика и гендиректора фирмы «Т Плюс» Бориса Вайнзихера, сообщает «Медуза» со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников издания, после этой встречи руководитель силового ведомства взял следствие под свой личный контроль.

По данным «Медузы», в начале сентября Виктор Вексельберг «опосредованно» пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, а в конце месяца встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе этих встреч речь шла о переводе Ванзихера и Ольховика под домашний арест.

В начале сентября в головных офисах «Реновы» и входящей в ее состав «Т Плюс» прошли обыски, связанные с деятельностью энергокомпании в Коми. По версии следствия, они давали взятки руководству Коми в обмен на право устанавливать выгодные тарифы на электроэнергию и при этом не инвестировать в электросети.

Топ-менеджеры «Реновы» и «Т Плюс» в настоящее время задержаны. Третьим подозреваемым по этому делу является экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин, возглавлявший «Т Плюс» в 2002-2011 годах. Он объявлен в международный розыск.