Меркель не исключила введение санкций против России из-за Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Сирии после встречи в формате «нормандской четверки», запланированной на 19 октября в Берлине. При этом она допустила возможность введения санкций в отношении России. Об этом сообщает Reuters.

«Учитывая эту ситуацию (в Сирии), я считаю, что никакие варианты, в том числе санкции, исключать нельзя», — заявила канцлер ФРГ.

Агентство сообщает, что после встречи глав государств «четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) Меркель планирует провести трехсторонние переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом и российским коллегой Владимиром Путиным по поводу Сирии.

Как сообщалось ранее, лидеры «нормандской четверки» все же договорились о встрече в Берлине 19 октября.