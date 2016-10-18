Минспорта вынесло решение об участии детей в чеченских боях ММА

Российское министерство спорта провело заседание рабочей группы для «всестороннего обсуждения» фактов участия детей в боях на турнире по смешанным единоборствам (ММА) в Грозном. По итогам заседания был сделан вывод, что участников в возрасте 8-10 лет нельзя было допускать к этим соревнованиям, передает ТАСС.

Участие детей в ММА — пусть даже в показательных выступлениях — является, как решили в рабочей группе, нарушением правил вида спорта «смешанное боевое единоборство».

К тому же сам турнир в целом не может считаться официальным спортивным соревнованием, поскольку организаторы не согласовали его проведение ни с министерством спорта РФ, ни с Общероссийской общественной организацией «Союз смешанных боевых единоборств "ММА" России».

Соответственно, он не было включен в единый годовой календарный план физкультурных и спортивных мероприятий — ни международных, ни российских, ни межрегиональных, ни даже республиканских.

В итоге рабочая группа решила предписать чеченскому министерству по физической культуре и спорту «в целях предотвращения подобных нарушений» в дальнейшем обязательно согласовывать проведение международных и всероссийских спортивных мероприятий в республике с федеральным спортивным ведомством и общероссийскими спортивными федерациями по соответствующим видам спорта.

Кроме того, рабочая группа напомнит руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и общероссийским спортивным федерациям письма «о недопустимости проведения спортивных соревнований без учета требований законодательства РФ в сфере физической культуры и спорта».

Особое внимание в письмах с напоминаниями будет уделено соблюдению минимального допустимого возраста участников соревнований.