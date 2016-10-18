Исламисты ответили иракской армии двумя атаками смертников

За минувшие сутки боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) организовали две атаки смертников на военных иракской армии и курдских ополченцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Около деревни Билавет смертник подорвал себя в непосредственной близости от колонны иракской армии. Заминированный автомобиль врезался в иракский танк. По имеющимся данным, погибли около 70 человек.

Второй инцидент произошел около деревни Шейх Амир – смертник попытался на машине врезаться в автомобиль, на котором находились журналисты и курские ополченцы. Его обстреляли, машина взорвалась, не достигнув цели.