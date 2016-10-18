Путин поддержал иракские власти в стремлении отбить Мосул

Российский лидер Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой иракского правительства Хайдаром Абади, причем беседа состоялась по инициативе последнего, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин и Абади обменялись мнениями по поводу начавшейся операции правительственных сил Ирака по освобождению города Мосула от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

При этом президент России выразил иракским властям поддержку в их стремлении одержать верх над боевиками террористических организаций, обеспечить государственный суверенитет и восстановить целостность страны.

Напомним, ранее действия иракских войск в Мосуле поддержал Пентагон. В американском силовом ведомстве заявили, что эта операция стала «решающим моментом» на пути «окончательного уничтожения» ИГ.