Эксперты МВД сравнили убийство Моторолы с покушением на Захарченко

Специалисты экспертно-криминалистического центра МВД исследовали конструкцию бомбы, взрывом которой был убит командир ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики Арсений Павлов (Моторола), и состав использованного при ее изготовлении взрывчатого вещества, передает «Донецкое агентство новостей».

В результате проведенной экспертизы было выявлено сходство с бомбой, которая в апреле 2016 года использовалась при покушении на главу ДНР Александра Захарченко. Расследование покушения на Моторолу между тем продолжается.

О его убийстве стало известно в ночь на 17 октября. В лифте дома, где проживал Арсений Павлов, неизвестные установили взрывное устройство с дистанционным управлением. Глава ДНР Захарченко утверждает, что убийство носило заказной характер, заказчики уже установлены, а ситуация рискует обернуться обострением обстановки в регионе. В самопровозглашенной республике объявлен трехдневный траур.

Эксперт Центра стратегических разработок Михаил Комин предположил, что убийство Моторолы могло быть связано с «зачисткой» местной элиты. Политолог Рафаэль Сатаров добавил: «Или зачистка, или борьба среди полевых, так как несколько раз проходили информации о том, что бизнес-интересы Захарченко (точнее, его супруги) и Моторолы сталкиваются. Рейдерство и торговля гумпомощи дают им хорошие капиталы».