Путин отправил в отставку заместителя главы Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя секретаря Совета безопасности Владимира Назарова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе не указывается причина отставки Назарова. Сведений о переводе Назарова на другую должность также не поступало.

Отметим, ранее бывший глава кремлевской администрации Сергей Иванов подчеркнул, что Владимир Путин бережно относится к кадрам, он «не сторонник бессмысленной чехарды, когда люди меняются просто ради того, чтобы их поменять».