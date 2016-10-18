Минфин согласился не повышать акциз на безалкогольное пиво

Министерство финансов России согласилось сохранить нулевую ставку акциза для безалкогольного пива, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, Минфин передал в правительство проект поправок к Налоговому кодексу в части реализации основных направлений налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов.

Из этих документов следует, что нулевую ставку акциза на безалкогольное пиво крепостью до 0,5% решено сохранить в 2017–2019 годах. При этом акциз на сидр, пуаре, медовуху и вино предложено повысить до 21 рубля за литр, что в два раза больше действующих ставок.

Ранее Союз пивоваров РФ выступил против налога на безалкогольное пиво. Идея этого налога в послании к заместителю главы министерства финансов РФ Илье Трунину была названа «нелогичной и странной».