«Нормандская четверка» договорилась о встрече в Берлине

Лидеры России, Украины, Франции и Германии проведут в Берлине 19 октября встречу в формате «нормандской четверки». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

Подтверждено участие всех четырех глав государств.

Ранее сообщалось о предстоящей встрече «четверки», инициатором которой выступала Ангела Меркель. Однако украинская сторона не дала согласие на проведение встречи в этом формате. Позже стало известно об отказе остальных участников.

При этом в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин, его французский коллега Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель все же решили возобновить диалог «нормандской четверки» и выразили готовность к проведению встречи.

На официальном сайте президента Украины Петра Порошенко говорится о телефонном разговоре в трехстороннем формате с участием Президента Франции Франсуа Олланда и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в ходе которого собеседники обсудили ситуацию на Донбассе. «Собеседники договорились провести 19 октября во Берлине встречу глав государств в "нормандском формате" для понуждения России выполнения Минских договоренностей», — говорится в сообщении.