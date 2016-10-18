18 октября 2016, 21:06
Обама назвал российскую армию самой сильной после американской
Президент США Барак Обама заявил, что Россия является большой и важной страной, а ее вооруженные силы уступают только армии США, передает Fox News.
Об этом президент США заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци. «Мы считаем, что Россия — крупная, важная страна. Ее вооруженные силы уступают в мире только нашим. И мы считаем, что РФ должна быть частью решения [мировых проблем]», — сказал Обама. Цитата приводится в Twitter-трансляции конференции.
Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти признал, что его впечатлили прогресс российской армии и ее способность адаптироваться к изменениям ситуации.
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