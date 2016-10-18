Обама назвал российскую армию самой сильной после американской

Президент США Барак Обама заявил, что Россия является большой и важной страной, а ее вооруженные силы уступают только армии США, передает Fox News.

Об этом президент США заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци. «Мы считаем, что Россия — крупная, важная страна. Ее вооруженные силы уступают в мире только нашим. И мы считаем, что РФ должна быть частью решения [мировых проблем]», — сказал Обама. Цитата приводится в Twitter-трансляции конференции.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти признал, что его впечатлили прогресс российской армии и ее способность адаптироваться к изменениям ситуации.