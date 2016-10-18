Обама обвинил Трампа в копировании поведения Путина

Президент США Барак Обама заявил, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп нашел в российском главе государства Владимире Путине образец для подражания, сообщает CNBC.

«Лесть в адрес Путина и то, до какой степени он будто бы подражает его политике и подходу к управлению государством, — беспрецедентный случай для Америки», — заявил Барак Обама на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что отношение Трампа к России и российскому руководству не находит поддержки ни в кругах демократов, ни среди однопартийцев миллиардера.

Барак Обама также заявил, что Дональду Трампу следует «перестать ныть» (stop whining) о фальсификациях во время избирательной кампании на президентских выборах. По его словам, в истории США не было ни одного кандидата на пост главы государства, кто бы пытался дискредитировать выборы еще до того, как они пройдут.