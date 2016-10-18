СМИ рассказали об экономии двух думских партий из-за сокращения финансирования

В рамках ожидаемого сокращения государственного финансирования партии Госдумы приступают к оптимизации своих затрат. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Так, «Справедливая Россия» планирует сокращения в своем центральном аппарата примерно на 30%. КПРФ увеличит «партийный максимум» (денежный сбор с депутатов) в полтора раза, что позволит «сохранить тех, кто в прошлом созыве числился помощником депутата, а по факту работал на всю партию».

Из госбюджета РФ за каждый голос перечисляется 110 рублей партиям, набравшим более 3% на выборах в Госдуму. Таким образом, с 2017 года «Единая Россия» будет получать около 3,1 млрд рублей ежегодно, КПРФ — 772 млн рублей, ЛДПР — около 760 млн рублей, «Справедливая Россия» — 360 млн рублей.

«Будут также структурные изменения — сократят управление по обеспечению палаты депутатов партии»,— сообщил собеседник газеты.